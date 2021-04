Giornata della lingua cinese delle Nazioni Unite, chi ha vinto il primo Festival video in lingua cinese di CMG

Share this with Close

Il 20 aprile è stata annunciata la lista dei vincitori della Giornata della lingua cinese delle Nazioni Unite 2021, ossia il primo Festival video in lingua cinese di China Media Group. I premi sono stati vinti da 11 partecipanti all’evento provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Italia, Belgio, Svizzera, Israele e Giappone.

A quest’edizione del Festival sono state inviate in totale oltre 300 opere video provenienti da 27 paesi.

L’italiana Gioia Forti, con il cortometraggio “Winter is the Spring to Come”, ha vinto il “Best Video Photography Award”. L’opera ha seguito il filo della calligrafia cinese con luci delicate e immagini perfette, esprimendo graziosamente la speranza del saluto dell’inverno e dell’arrivo della primavera.