Share this with Close

Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute italiano, il 20 aprile in Italia sono state registrate 12.074 nuove infezioni da coronavirus, per un totale di 3.891.063 casi, 390 nuovi decessi (117.633 in totale) e 22.453 nuovi casi di guarigione, arrivati ad un numero totale di 3.290.715. I casi attualmente confermati sono 482.715.