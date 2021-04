【VIDEO】(La voce da Boao) Michele Geraci: il Forum di Boao è una piattaforma fondamentale per rafforzare la conoscenza reciproca

Share this with Close

È in corso nella provincia di Hainan la conferenza annuale del Forum di Boao per l’Asia 2021 cui partecipano di persona o in modalità on-line diversi rappresentanti italiani, tra cui gli ex premier Romano Prodi ed Enrico Letta, il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco e l’ex-Sottosegretario allo Sviluppo Economico Michele Geraci.

Durante un’intervista concessa all’inviato di CMG, l’ex-Sottosegretario ha affermato che il Forum di Boao è importante per far conoscere di più la situazione economica non soltanto in Cina, ma anche in Asia e nel resto del mondo ed anche rappresenta una piattaforma fondamentale per migliorare la conoscenza reciproca fra i diversi paesi e regioni.