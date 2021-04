Sinologo russo pubblicherà il libro “Il 2020 della Cina: Epidemia, Società e Piano per l’alternativa globale”

Share this with Close

Secondo quanto riportato dall’agenzia d’informazione Sputnik, il libro scritto dal famoso sinologo russo Alexey Maslov, intitolato “Il 2020 della Cina: Epidemia, Società e Piano per l’alternativa globale” arriverà ai lettori cinesi alla fine di aprile.

Il libro narra di come, in breve tempo, la Cina sia riuscita a combattere l’epidemia e di come il Covid-19 abbia influenzato la sua economia.