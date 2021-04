Perché gli Usa ignorano le proprie violazioni dei diritti umani a Guam?

Share this with Close

Negli ultimi giorni, tre relatori speciali del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite hanno pubblicato una lettera di accuse, con la quale hanno chiamato in giudizio il governo e le forze armate statunitensi per le loro "continue violazioni dei diritti umani degli indigeni Chamorro di Guam". È la prima volta che il grave deterioramento delle condizioni di vita dei Chamorro attira l'attenzione della comunità internazionale.

Secondo la lettera, senza consultarsi in modo sufficiente con i locali indigeni Chamorro, gli Stati Uniti hanno schierato un gran numero di installazioni militari sull’isola, danneggiandone gravemente il territorio, le risorse e l’ambiente, oltre a violare i diritti culturali e di sviluppo degli indigeni. La cosa più grave è che gli Usa hanno anche condotto centinaia di test nucleari nel Pacifico occidentale, causando la quasi completa distruzione dell’atollo di Bikini e portando enormi quantità di scorie nucleari su Guam. Le diverse violazioni dei diritti umani a Guam dimostrano che gli Stati Uniti, di cui all’estero si presentano come "faro", chiudono un occhio sulle proprie violazioni o le nascondono in ogni modo possibile.



All'ombra del "faro" americano avvengono innumerevoli violazioni dei diritti umani, tra le quali la proliferazione di armi di cui i politici non osano parlare, la continua espansione del divario tra i ricchi e i poveri, la crescente discriminazione razziale, l’applicazione violenta della legge ecc.