Covid-19, Oms, aumento di nuovi casi di contagio per 7 settimane consecutive

Secondo le ultime statistiche rese note dall’Organizzazione mondiale della sanità, fino alle 14:37 di lunedì 12 aprile (ora legale dell’Europa centrale, ora di Pechino, 20:37 del 12 aprile), sono stati segnalati in tutto il mondo 135,646,617 casi cumulativi di contagio e 2,930,732 decessi. Nella sola giornata del 12 aprile, sono stati registrati 675,707 nuovi casi accertati e 11,746 decessi.

Nel corso della conferenza stampa ordinaria tenuta il 12 aprile, Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione, ha affermato che il numero dei nuovi casi di contagio in tutto il mondo ha registrato un aumento per 7 settimane consecutive, e che lo stesso valeva per il numero dei decessi, in aumento da 4 settimane consecutive. Il direttore generale ha inoltre aggiunto che la circolazione della pandemia è tutt’altro che esaurita ma che, nonostante ciò, è possibile controllarne la diffusione entro qualche mese attraverso l’impegno congiunto, una campagna vaccinale equilibrata e le necessarie misure di sanità pubblica.