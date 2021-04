Salvini a Catania per l'udienza preliminare. Pm chiede non luogo a procedere

Share this with Close

Il 10 aprile si è tenuta l’udienza preliminare sul presunto sequestro di persona per la tardiva procedura di sbarco dalla nave Gregoretti di 131 migranti da parte di Matteo Salvini, ex vice premier ed ex ministro dell’Interno. Alla fine dell’udienza, il Pm Andrea Bonomo ha chiesto non luogo a procedere.

Nell’udienza Bonomo ha affermato che Salvini "non ha violato alcuna delle convenzioni internazionali", le sue scelte sono state "condivise dal governo" e la sua posizione "non integra gli estremi del reato di sequestro di persona" perché "il fatto non sussiste."