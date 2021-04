Dipartimento di Stato statunitense: “Gli Usa non si sono consultati con gli alleati per boicottare le Olimpiadi invernali di Beijing”

Share this with Close

Martedì 6 aprile, a poche ore dal termine di un briefing, il Dipartimento di Stato statunitense ha rilasciato una dichiarazione in cui chiarisce che gli Usa non si sono consultati con gli alleati o con i propri partner per boicottare le Olimpiadi invernali di Beijing.



Secondo la dichiarazione, l’intervento del portavoce del Dipartimento di Stato statunitense Ned Price ha suscitato, durante il briefing tenuto lo stesso giorno, dei malintesi da parte di alcuni media ed è stato erroneamente riportato che gli Usa starebbero considerando di boicottare le Olimpiadi invernali di Beijing. In realtà, nel suo intervento Price ha solamente affermato che gli Usa hanno periodicamente svolto con gli alleati e con i propri partner delle consultazioni nel corso delle quali sono stati affrontati vari argomenti, inclusa la Cina.