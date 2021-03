Usa: sono scoppiate in diverse località manifestazioni antidiscriminazione contro americani di origine asiatica

Share this with Close

Il 27 marzo in molte zone americane sono continuate per tutto il weekend le marce antidiscriminazione contro gli americani d’origine asiatica.

Gli organizzatori delle attività hanno detto che negli Stati Uniti la discriminazione contro gli americani d’origine asiatica ha una lunga storia. A partire dallo scorso anno la classe dirigente americana e i media che la supportano hanno condotto una campagna di stigmatizzazione contro la Cina e hanno incolpato la Cina della pandemia da Covid-19. Il governo americano ha persino imposto sanzioni contro la Cina e sta preparando azioni militari. L'imperialismo statunitense non può accettare un mondo multipolare in cui il suo stesso potere è sfidato.

Oltre a New York, le proteste con lo slogan "Zero tolerance for racism" "Stop Asian Hate" hanno avuto luogo anche in oltre cinquanta città come Philadelphia, Houston, Dallas e Los Angeles.