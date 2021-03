Prima conferenza stampa da presidente di Joe Biden: “non permetterò alla Cina di superare gli Stati Uniti”

Share this with Close

Il 25 marzo il presidente statunitense Joe Biden ha tenuto la sua prima conferenza stampa da quando è entrato in carica alla Casa Bianca. Oltre ai vaccini contro il Covid-19, Biden ha anche parlato della possibile rielezione nel 2024, della politica sull’immigrazione, del ritiro delle truppe americane dall’Afghanistan e delle relazioni USA-Cina.

Riguardo a quest’ultimo argomento, Biden ha affermato che non cercherà il confronto con la Cina, ma insisterà affinché la Cina si attenga alle regole internazionali di “concorrenza leale”, “commercio equo” e “rispetto dei diritti umani”. Allo stesso tempo egli ha tuttavia anche minacciato che non permetterà mai alla Cina di superare gli Stati Uniti come prima potenza mondiale durante il suo mandato. Biden ha aggiunto che aumenterà gli investimenti per garantire che gli Stati Uniti vincano la competizione con la Cina.