Europa, decessi dopo la somministrazione del vaccino Pfizer: perché i media occidentali rimangono in silenzio?

Il 14 gennaio in Norvegia 23 anziani hanno perso la vita dopo che era stato loro somministrato il vaccino anti Covid-19 prodotto da Pfizer-BioNTech. Lo stesso giorno 10 persone in Germania e una in Francia sono morte per la stessa causa. Di fronte a questi casi quasi tutti i principali media occidentali hanno scelto la strada del “silenzio”, in netto contrasto con le loro dichiarazioni sulla “inaffidabilità” dei vaccini prodotti da altri Paesi, inclusa la Cina.

Il vaccino prodotto da Pfizer-BioNTech è attualmente quello più utilizzato in tutto il mondo tra quelli approvati per la vaccinazione di massa. Morti così importanti dovrebbero meritare attenzione, tuttavia l’Occidente non ha dato alcuna risposta. Sugli effetti negativi del vaccino i principali media occidentali - soprattutto quelli in lingua inglese, hanno diffuso poche notizie. Su google news in lingua inglese è quasi impossibile trovare notizie che trattano di questo tema.

Il giorno 15 la News Agency russa “Regnum” ha riportato la denuncia del membro della Duma Zhuravlev che ha definito questo fatto come il “terribile risultato” provocato dalla guerra commerciale lanciata dalle aziende farmaceutiche occidentali durante la pandemia. Zhuravlev ha poi scritto su Facebook: “La vaccinazione in occidente è in realtà un test antidroga su esseri umani vivi. La sicurezza dei vaccini mRNA non è stata realmente garantita”.

Sempre il 15 gennaio il giornale russo Izvestia ha comunicato che alcuni social media americani come Twitter hanno limitato la circolazione di notizie positive sul nuovo vaccino anti Covid russo SPUTNIK V. In risposta, il deputato Kosachev ha affermato che tutti i mezzi adottati dagli Stati Uniti mirano a fare in modo che le aziende americane sfruttino gli enormi interessi commerciali nella concorrenza.