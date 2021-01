Il direttore generale dell’Oms ringrazia il sostegno dato dalla Cina per risalire alle origini del nuovo coronavirus

Share this with Close

Lunedì 11 gennaio il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha fatto sapere che un gruppo di esperti internazionali incaricati dall’Oms di risalire alle origini del nuovo coronavirus si sarebbe recato in Cina il 14 gennaio. Ha poi ringraziato tutti i Paesi che sostengono questo tipo di operazioni, inclusa la Cina.

Il direttore generale dell’Oms ha tenuto a sottolineare che si tratta di un lavoro molto importante non solo per la pandemia di Covid-19, ma anche per il futuro della sicurezza sanitaria mondiale e per affrontare la minaccia di nuove malattie che potrebbero innescare future pandemie. Ha infine sottolineato che per risalire alle origini del nuovo coronavirus bisogna basarsi sulla scienza e non sulla politica.