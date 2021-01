Usa, nuovi dazi doganali alle componentistiche d’aereo e parte dei prodotti alcolici prodotti in Francia e Germania

Share this with Close

Non riuscendo a risolvere le dispute con l’Ue sui sussidi concessi agli aerei, gli Stati Uniti hanno iniziato dal 12 gennaio ad imporre alle componentistiche d’aereo e a parte dei prodotti alcolici prodotti in Francia e Germania nuovi dazi doganali entrati in vigore dalle 12:01 (Ora Standard Orientale Usa) dello stesso giorno.

L’ufficio del rappresentante commerciale americano ha annunciato che gli Stati Uniti imporranno dazi doganali supplementari del 15% ai componenti e parti d’aereo, comprese le unità legate alla fusoliera e alle ali, insieme a dazi del 25% ad alcune tipologie di prodotti alcolici.