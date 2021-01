Covid, Italia: l’11 gennaio 12.532 nuovi casi di contagio

Share this with Close

Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute italiano, fino all’11 gennaio, in Italia sono stati segnalati 12.532 nuovi casi di contagio da Covid-19, con il totale di contagi registrati dall’inizio della pandemia che sale quindi a 2.289.021. Sono stati inoltre certificati 448 nuovi decessi, per un numero totale di vittime pari a 79.203. Lo stesso giorno, il premier italiano Giuseppe Conte ha reso noto che - come già accaduto in Regno Unito, Irlanda e Germania - una nuova ondata di epidemia sta per colpire l’Italia. Il primo ministro ha aggiunto che non è possibile abbassare la guardia nelle operazioni di prevenzione antiepidemica e che il Paese dovrà ancora da pagare un caro prezzo.