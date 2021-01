Trump approva lo stato di emergenza a Washington, durerà fino al 24 gennaio

Share this with Close

La sera dell'11 gennaio, ora locale, la Casa Bianca ha rilasciato una dichiarazione in cui ha affermato che il presidente Trump ha annunciato l’entrata in stato di emergenza per capitale Washington con effetto immediato. Lo stato di emergenza continuerà fino a quando il nuovo governo non entrerà in carica. Nella dichiarazione si afferma che lo stato di emergenza a Washington continuerà fino al 24 gennaio per garantire il regolare svolgimento della 59esima cerimonia di insediamento del presidente degli Stati Uniti.