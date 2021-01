OMS: più di 88,38 milioni il totale dei contagi Covid in tutto il mondo

Share this with Close

Secondo gli ultimi dati aggiornati in tempo reale dall’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), fino alle 15:42 del 10 gennaio, ora dell’Europa centrale, (22:42 ora di Beijing), in tutto il mondo si sono contati 88.383.771 casi di contagio da Covid-19 e 1.919.126 decessi. Il giorno 10 sono stati segnalati nel mondo 790.456 nuovi contagi e 12.454 nuovi decessi.

Stando a quanto riportato da RIA Novosti, la Russia ha rilevato il primo caso confermato di contagio dal ceppo variante del Covid, importato da un cittadino russo di ritorno dal Regno Unito. Sempre il 10 gennaio, il ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare giapponese ha annunciato che sui quattro passeggeri arrivati nel Paese dal Brasile è stato trovato un nuovo tipo di Covid mutato, diverso da quelli già isolati nel Regno Unito e in Sud Africa. Secondo quanto diffuso da US Fox News, a causa del continuo peggioramento della situazione epidemica, la Northern California Bay Aera estenderà l’ordine di rimanere a casa fino a quando le unità di terapia intensiva saranno in grado di aumentare la loro capacità.