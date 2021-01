Disordini violenti rendono completamente vuoto lo slogan "Make America Great Again"

Share this with Close

Secondo le statistiche della Johns Hopkins University aggiornate al 10 gennaio, il numero di casi di contagio registrato da inizio pandemia negli Stati Uniti ha superato quota 22,13 milioni, con oltre 372.000 decessi. La CNN ha riferito che solo nei primi 9 giorni del 2021 sono stati segnalati sul territorio statunitense oltre 2 milioni di nuovi casi di contagio e 24.000 decessi.

In un contesto caratterizzato dal continuo dilagare dell’epidemia, la situazione dell’ordine pubblico nel Paese è in costante peggioramento e l'antagonismo razziale è in aumento ... conflitti violenti e rivolte politiche si sono svolti di fronte al mondo, rendendo completamente vuoto lo slogan "Make America Great Again” gridato dall'attuale amministrazione statunitense.