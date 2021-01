USA, giornalisti presi di mira nell’assalto al Campidoglio

Share this with Close

Come è noto, il 6 gennaio, il Campidoglio degli Stati Uniti è stato preso d’assalto dai manifestanti. Anche la zona in cui di solito molti media, come CGTN America, effettuano i loro collegamenti a Capitol Hill, a Washington, è stata attaccata dai manifestanti ed è piombata nel caos. Il 7 gennaio, il giornalista di CGTN America, Nathan King, ha ricordato in un video il caos di quel giorno, raccontando che le attrezzature del team sono state distrutte e che i manifestanti hanno sputato addosso ai giornalisti.