USA, il capo della polizia del Campidoglio annuncia le proprie dimissioni

Secondo quanto riportato dai media statunitensi, dopo le violente proteste verificatesi al Campidoglio, il capo della polizia del Campidoglio degli Stati Uniti si dimetterà il 16 gennaio.

Giovedì 7 gennaio il direttore Steven Sund ha dichiarato che la polizia si aspettava che delle proteste avrebbero avuto luogo, ma non non aveva immaginato che potessero trasformarsi in un attacco violento. Sund ha inoltre riferito di non aver mai dovuto gestire un incidente simile in 30 anni di servizio.