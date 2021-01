Tedros Adhanom Ghebreyesus: investire in prevenzione e sorveglianza per bloccare prossima epidemia

Share this with Close

Martedì 5 gennaio, ora locale, l’Oms ha convocato una conferenza stampa ordinaria sulla pandemia di COVID-19, nel corso della quale il direttore generale dell’OMS Tedros Ghebreyesus ha affermato che l’epidemia di COVID-19 dimostra che la diffusione di un nuovo virus espone le persone con malattie pregresse a un più alto rischio di morte. Dobbiamo investire nella prevenzione e nella sorveglianza delle malattie per bloccare lo scoppio della prossima epidemia, garantendo servizi sanitari di alta qualità per ogni persona. Nel nuovo anno, scienziati ed esperti della sanità pubblica all’interno e all’esterno dell’ Oms continuano a collaborare per costruire un sistema sanitario più moderno ed efficace.