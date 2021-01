Banca Mondiale: nel 2021 l’economia mondiale potrebbe crescere del 4%

Share this with Close

Secondo quanto appreso dall’Agenzia di stampa Xinhua, il 5 gennaio la Banca Mondiale ha pubblicato il rapporto “Global Economic Prospects”, nel quale si legge che nel 2021 l’economia mondiale potrebbe crescere del 4%. Alla base di questo dato ci sono le stime che prevedono un ampio utilizzo dei vaccini anti-Covid.

Come sottolineato nel rapporto, dopo la contrazione del 4,3% registrata nel 2020, il PIL mondiale potrebbe tornare a crescere nel 2021. La pandemia ha fatto cadere in povertà milioni di persone e potrebbe continuare a frenare le attività economiche e la possibilità di generare proventi per un periodo piuttosto lungo. Al fine di sostenere la ripresa economica, il fulcro delle politiche prioritarie attuate recentemente dalle varie economie principali consiste nel contenere la diffusione del virus, garantire la disponibilità rapida e ampia dei vaccini e operare riforme in materia di investimenti, considerando come obiettivo il raggiungimento di una crescita sostenibile meno dipendente dal debito pubblico.