Esperti americani: ‘oltre 20 milioni di casi di contagio da coronavirus, situazione più grave e mortale a gennaio’

Il primo giorno del nuovo anno, il numero totale di casi confermati di Covid-19 ha superato i 20 milioni. In risposta allo sviluppo dell'epidemia negli Stati Uniti, un esperto statunitense ha dichiarato in un'intervista rilasciata ai media il 2 gennaio che il primo mese del nuovo anno sarà probabilmente uno dei mesi più mortali dallo scoppio dell’epidemia negli Stati Uniti.

Negli ultimi giorni, gli indicatori chiave come casi di contagio, decessi e ospedalizzazioni da coronavirus negli Usa hanno continuato a crescere. Il mese scorso, ci sono stati 76.580 nuovi decessi per Covid-19 negli Stati Uniti, il più alto numero di nuovi casi di morte in un solo mese dall’inizio dell'epidemia. Allo stesso tempo, 3 Stati negli Usa hanno segnalato casi di infezione da coronavirus mutato, la stessa mutazione del virus rinvenuta in precedenza nel Regno Unito. Molti esperti statunitensi hanno definito “preoccupante” la situazione nel loro Paese e hanno aggiunto che il numero di casi di contagio e di decessi potrebbe aumentare in modo significativo dopo le vacanze, anche se il peggio non è ancora arrivato.