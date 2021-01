Media statunitensi: il Pentagono ha deciso di ritirare la portaerei "Nimitz" dal Medio Oriente

Share this with Close

Secondo quanto riferito dalla CNN, l’agenzia di intelligence statunitense ritiene che nel primo anniversario della morte in attacco dell’alto generale iraniano, Qasem Soleimani, l'Iran abbia migliorato la prontezza al combattimento della sua forza navale dispiegata nel Golfo Persico.

Citando la fonte, il rapporto ha scritto che non è chiaro se l'azione dell'Iran sia difensiva o un segnale per attaccare obiettivi statunitensi, tuttavia gli Stati Uniti ritengono che le azioni della marina iraniana non siano una mossa regolare in un contesto di esercitazioni navali. Secondo un precedente rapporto della CNN, un portavoce del Pentagono ha affermato che le informazioni dell'agenzia di intelligence indicano che l'Iran potrebbe lanciare un attacco contro le truppe statunitensi in Iraq. Secondo una notizia diffusa da Associated Press il primo gennaio, il Pentagono ha deciso di ritirare la portaerei "Nimitz" dal Medio Oriente.