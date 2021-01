Discorso di capodanno dell’ambasciatore cinese nell’Ue

Share this with Close

Giovedì 31 dicembre, Zhang Ming, capo della missione cinese nell’Unione europea, ha pronunciato un discorso di capodanno. Ha reso noto che lo scorso anno il commercio tra Cine e Ue è cresciuto in controtendenza e, per la prima volta, la Cina è diventata il maggior partner commerciale dell’Ue; L’“Accordo Ue-Cina sulle indicazioni geografiche” è stato ufficialmente firmato; le due parti hanno raggiunto, come da programma, l’obiettivo di portare a termine il negoziato per l’”Accordo sugli investimenti Cina-Ue”, dando un importante contributo alla costruzione di un’economia mondiale aperta nei due rispettivi grandi mercati. Di fronte a grandi cambiamenti mai visti prima da un secolo a questa parte, Cina e Ue prendono saldamente in mano il volante del multilateralismo. Si spera che le due parti, difendendo le intenzioni iniziali di 45 anni fa quando allacciarono le prime relazioni diplomatiche, collaborino per promuovere la ripresa e salutino insieme l’arrivo della primavera.