Il Covid-19 rende frammentata la società americana

Share this with Close

Come commentato dal Time, la cattiva performance degli Stati Uniti nella lotta contro l’epidemia di Covid-19 costituisce l’evento numero uno da “cigno nero” del 2020. Sempre secondo il Time, l’epidemia ha rivelato una sistematica frammentazione della società americana. La mascherina, nonostante le sue piccole dimensioni, ha riflesso le due grandi questioni del Paese, che sono l’estremizzazione politica e la frammentazione della società.

Sono due questioni che esistono da molto tempo negli Stati Uniti; la politicizzazione dell’epidemia e l’influenza negativa portata dall’estremizzazione politica e dalla frammentazione della società alle misure adottate in risposta. Per questo motivo il governo americano non è riuscito a mettersi d’accordo se dare priorità all’economia del Paese o alla vita dei cittadini. A causa dell’incessante circolazione di informazioni false per scopi politici, la verità e la scienza sono state messe in contrapposizione alla vita e alla salute.



La frammentazione sociale e il continuo aggravamento dell’epidemia negli Stati Uniti hanno creato un circolo vizioso che è costato innumerevoli vite umane, e questa è una cosa veramente deplorevole.