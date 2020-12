Media russi: il Dipartimento del Commercio americano ha inserito 45 società russe nell'elenco dei soggetti sanzionati

Share this with Close

Secondo l'Itas News Agency, lunedì 21 dicembre, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato che 45 società russe che collaborano con l'esercito saranno incluse nell'elenco dei soggetti sanzionati. Tra le 45 entità interessate dalle sanzioni figurano: società che esportano prodotti per la difesa, gruppi russi che operano in campo tecnico-scientifico, la MiG Aircraft Manufacturing Company, la Sukhoi Civil Aircraft Corporation, la Tupolev Corporation e lo United Aviation Manufacturing Group. Queste società non potranno ricevere prodotti o esportazioni di tecnologia dalle società statunitensi collegate.