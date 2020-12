Emirati Arabi Uniti: efficacia del vaccino cinese anti Covid-19 si è attestata all'86%

Share this with Close

Secondo quanto riferito il 9 dicembre dal quotidiano "Wall Street Journal", i risultati intermedi di uno studio clinico di fase III negli Emirati Arabi Uniti hanno mostrato che l’efficacia di un candidato vaccino anti-Covid sviluppato dalla Cina si è attestata all'86%.

Citando una dichiarazione dell'agenzia di stampa ufficiale degli Emirati Arabi Uniti, l'articolo afferma che il paese ha registrato il vaccino contro il Covid-19 sviluppato dalla Sinopharm (China National Pharmaceutical Group). Nel luglio di quest'anno, gli Emirati Arabi Uniti hanno avviato la sperimentazione di fase III del vaccino della Sinopharm, il quale tre mesi dopo è stato approvato per l'uso d'emergenza.

Nell'articolo si legge che l’efficacia del siero pari all'86% supera la soglia del 50% riconosciuta dalla comunità scientifica globale. Questo significa che il vaccino di Sinopharm rappresenta un potenziale candidato in molti paesi, specialmente nei mercati emergenti in cui non sono immediatamente disponibili i vaccini sviluppati dai paesi occidentali.

Questo vaccino proveniente dalla Cina può essere conservato alla temperatura normale di un frigorifero.