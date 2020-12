USA, occorre almeno un pacchetto di stimolo di 3.000 miliardi di dollari per far scendere il tasso di disoccupazione al 3,5%

Share this with Close

Secondo quanto riportato da Yahoo Finance, il think tank economico Foundations Collaborative ha rilevato che per far scendere il tasso di disoccupazione reale negli Stati Uniti al 3,5% è necessario un pacchetto di stimolo da 3.000 a 4.500 miliardi di dollari.

L’ultimo pacchetto di stimolo attualmente in discussione negli Stati Uniti è di soli 908 miliardi di dollari, e deve ancora essere approvato. La conclusione di questo studio si basa sul fatto che il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è stato del 13% a novembre.