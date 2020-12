L’Italia assume ufficialmente la presidenza del G20

Share this with Close

L’1 dicembre, ora locale, il premier italiano Giuseppe Conte ha tenuto un video discorso per annunciare che l’Italia ha ufficialmente assunto la presidenza del G20. Nel discorso Conte ha lanciato un appello alle varie parti affinché si uniscano insieme per affrontare le grandi sfide internazionali e per costruire un futuro prospero.

Conte ha affermato che il prossimo summit del G20 si terrà a Roma dal 30 al 31 ottobre, augurandosi di poter lavorare con tutte le parti per combattere l’epidemia e creare insieme eque condizioni per la ripresa economica.