La FIFA in lutto per la morte di Maradona

Share this with Close

La mattina del 25 novembre, ora locale, la stella argentina del calcio Diego Maradona è morto all'età di 60 anni per un infarto nella sua casa in Argentina. Nello stesso giorno la FIFA ha pubblicato un articolo commemorativo per la sua morte sulla homepage del proprio sito ufficiale.

Nell'articolo Maradona viene definito "uno dei geni più eccezionali" del calcio, e lo stesso Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha affermato che Maradona merita eterna gratitudine e che il suo incredibile talento calcistico, il suo anticonformismo e la sua indipendenza hanno stupito tutti.