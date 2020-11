Covid in Italia già da settembre 2019, Emanuele Montomoli: il quarto trimestre del 2019 periodo di incubazione per il Belpaese

Share this with Close

Come riportato il 15 novembre dal “Corriere della Sera”, secondo una recente ricerca pubblicata dall’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, l’Istituto ha rintracciato anticorpi sviluppati in seguito all’infezione da SARS-CoV-2 in campioni di sangue di alcuni cittadini raccolti nel settembre del 2019. Questo significa che il nuovo coronavirus si è diffuso in Italia ben prima di febbraio. Martedì 17 novembre, Emanuele Montomoli, docente presso il Dipartimento di Fisiopatologia Sperimentale e Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Siena, e tra gli autori di questo studio, ha concesso un’intervista al CMG e ha spiegato perché in Italia non è scoppiato un grande focolaio nel quarto trimestre dello scorso anno.