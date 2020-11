Il fondatore del Forum per la pace di Parigi: la Cina svolge un ruolo importante nel mantenimento della pace e della stabilità nel mondo

Share this with Close

L'11 novembre, ora locale, si è aperto a Parigi, in Francia, la terza edizione del Forum per la pace di Parigi. Si concentrerà sulla risposta globale all’epidemia di Covid-19, sull'ordine mondiale nell'era post-epidemia, sull'antiterrorismo e su altre questioni di interesse generale per la comunità internazionale.

Il direttore generale e fondatore del Forum per la pace di Parigi, Justin Vaïsse, ha affermato in un’intervista al CMG che la Cina è la forza più importante per il mantenimento della pace e della stabilità nel mondo. Il Forum per la pace di Parigi spera di poter lavorare con la Cina per rispondere congiuntamente alle varie sfide che minacciano la sicurezza e la stabilità del mondo.

L’epidemia di coronavirus ha portato enormi sfide allo sviluppo economico globale. Justin Vaïsse ha affermato che questa edizione del Forum per la pace di Parigi si concentrerà sul riportare l'ordine mondiale alla normalità nel periodo post-epidemia. Per quanto riguarda i principali risultati strategici della Cina nella lotta contro il Covid-19, egli ha affermato che questi costituiscono un grande incoraggiamento per tutti i paesi del mondo. In questa fase, in cui molti paesi sono ancora flagellati dall'epidemia, l'esperienza della Cina nella lotta all'epidemia di coronavirus appare particolarmente preziosa.