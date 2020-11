L’Europa di fronte alle sfide della lotta all’epidemia e del terrorismo

La settimana scorsa a Vienna si è verificato un attacco terroristico che ha causato almeno 5 morti e più di 20 feriti. Dopo gli attacchi terroristici di Parigi e Nizza, in Francia, si tratta del terzo attacco terroristico avvenuto in Europa in poco più di 15 giorni. Gli esperti dell’antiterrorismo britannico ritengono che continui attacchi terroristici possano accelerare il ritmo delle attività estremiste in tutta Europa. Mentre con il recente peggioramento l’ Europa è nuovamente diventata l'"epicentro" dell'epidemia, la nebbia del terrorismo ha ora portato nuove minacce. Gli analisti hanno sottolineato come nel contesto dei grandi sforzi messi in campo da tutti i governi per rispondere all'epidemia, diventi ancora più necessario rimanere vigili nei confronti del terrorismo, che può cogliere quest’occasione per perpetrare nuovi attacchi.