Italia: quattro regioni in zona rossa, in vigore da venerdì le misure di controllo

Il premier italiano Giuseppe Conte nella conferenza stampa serale del 4 novembre ha dichiarato che 4 regioni (incluse Lombardia e Piemonte) sono state inserite nella zona rossa a massimo rischio per l’epidemia. In tale occasione, il premier ha anche annunciato la decisione di rinviare l’entrata in vigore delle misure di controllo a venerdì 6 novembre, in modo da lasciare ai governi locali più tempo per portare a termine i preparativi necessari.