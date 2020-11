Esperto italiano: il nuovo modello di sviluppo e apertura della Cina creerà un maggiore mercato e più opportunità per tutti i paesi

Share this with Close

Le "Proposte del Comitato centrale del Partito comunista cinese sulla formulazione del quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale nazionale e gli obiettivi a lungo termine per il 2035", che sono state riviste e approvate nel corso della quinta sessione plenaria del 19esimo Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, hanno lanciato un importante segnale al mondo esterno per il futuro sviluppo della Cina. Andrea Fais, il redattore capo della rivista italiana "Scenari Internazionali", ha detto in un'intervista al CMG che il nuovo modello di sviluppo e apertura della Cina creerà un maggiore mercato e più opportunità per tutti i paesi.

Fais ha affermato che il PIL cinese nel 2019 è vicino a 15 trilioni di dollari USA, pari a circa il 16% dell’economia globale. Dal 2015, il contributo dell’industria dei servizi all'economia ha superato per la prima volta il 50%, il che è un segnale importante della trasformazione economica della Cina.

Fais ha affermato che entro il 2035 si prevede che la forza economica e tecnologica della Cina sarà notevolmente migliorata, diventando un leader nel campo dell'innovazione globale, saranno completamente modernizzate le capacità di governance nazionale. Questi obiettivi sono pieni di ambizioni e, dopo aver assistito ai risultati dello sviluppo della Cina negli ultimi anni, si crede che questi obiettivi possono sicuramente essere raggiunti.