Cina: relativamente stabili gli investimenti esteri diretti

Martedì 27 ottobre, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo ha pubblicato l’ultimo rapporto di monitoraggio degli investimenti, dal quale traspare come gli “investimenti esteri diretti" nella prima metà di quest'anno siano diminuiti globalmente di quasi il 50% su base annua, con stime che prevedono per quest'anno un calo totale tra il 30% e il 40%; al contrario, gli "investimenti esteri diretti" in Cina si sono mantenuti stabili, andando in controtendenza anche in un periodo particolarmente negativo. Il rapporto mostra che, guidati dalle transazioni di tipo M&A transfrontaliere nei settori dei prodotti informatici ed elettronici, gli "investimenti esteri diretti" in Cina nella prima metà di quest’anno si sono attestati su un valore di 76 miliardi di dollari, con una diminuzione di solo il 4% su base annua, mentre gli afflussi di capitali esteri sono rimasti relativamente stabili.