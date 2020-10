India e Usa firmano accordo che rafforza la cooperazione bilaterale in campo militare

Share this with Close

Martedì 27 ottobre India e Stati Uniti hanno tenuto a Nuova Delhi il dialogo “2+2”, che ha visto la partecipazione dei ministri degli Esteri e della Difesa dei due Paesi. In tale occasione, le due parti hanno firmato il “Basic Exchange and Cooperation Agreement (BECA)” sulla condivisione di informazioni geospaziali, rafforzando ulteriormente la cooperazione in campo militare.

Secondo i media indiani, con la sottoscrizione di questo accordo, India e Usa condivideranno importanti informazioni classificate; l’India sarà inoltre in grado di acquistare le armi più avanzate degli Usa, come i droni armati.