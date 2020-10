Siria ospiterà una conferenza internazionale sui rifugiati siriani

Share this with Close

La Siria organizzerà a novembre una conferenza internazionale sui rifugiati siriani per discutere di questioni come il loro rimpatrio. Lo ha reso noto domenica 25 ottobre il vice premier e ministro degli Affari Esteri siriano Walid Muallem.

L'inviato speciale del Segretario generale dell'Onu per la questione siriana, Geir Pedersen, ha raggiunto la capitale siriana Damasco il 24 ottobre per una visita. Secondo la Syrian Arab News Agency(SANA), durante un incontro tenuto con Pedersen a Damasco quel giorno, il vice premier Muallem ha detto che il governo siriano ha deciso di tenere una conferenza internazionale sui rifugiati siriani l'11 e il 12 novembre. Muallem ha anche illustrato i dettagli della conferenza e ha criticato i Paesi occidentali per aver frapposto ostacoli al ritorno dei rifugiati siriani nella loro madrepatria e politicizzato le questioni umanitarie.