Corea del Nord: “non dimenticare mai i grandi meriti dei Volontari del popolo cinese”

In occasione del 70esimo anniversario dell’ingresso dei Volontari del popolo cinese nella guerra corea per combattere gli Stati Uniti e sostenere la Corea del Nord, il 25 ottobre l’organo del Partito dei Lavoratori della Corea del Nord "Rongdong Shimbun" ha pubblicato un editoriale che elogia lo spirito di sacrificio dei Volontari del popolo cinese, inoltre, dicendo che il popolo nord-coreano non dimenticherà mai i volontari cinesi che hanno dato la loro giovinezza e la vita alla Corea del nord.

L'editoriale dice che l'amicizia fraterna e l'unità combattiva scritte dai volontari del popolo cinese e dal popolo nordcoreano nella storia amichevole tra Corea del Nord e Cina saranno immortali.