Nel 2019 depositati in Cina più di 30 mila brevetti per l’intelligenza artificiale

Giovedì 22 ottobre, durante la conferenza stampa del Forum dell’Innovazione di Pujiang, è stato rilasciato il “Rapporto 2020 per lo sviluppo della nuova generazione dell’intelligenza artificiale”. Nel rapporto si legge che, nel 2019, la Cina ha pubblicato 28,7 mila tesi sull’intelligenza artificiale, con un aumento del 12,4% rispetto allo scorso anno. Nello stesso periodo sono stati depositati in Cina oltre 30.000 brevetti per l’intelligenza artificiale, il 52,4% in più rispetto all’anno prima.