Commenti positivi dei media del mondo alla partecipazione della Cina al COVAX

Secondo quanto pubblicato dal sito web del Ministero degli Affari Esteri cinese, l'8 ottobre la Cina ha firmato un accordo con l'Alleanza Mondiale per Vaccini e Immunizzazione (GAVI), aderendo ufficialmente al "Piano d’attuazione del vaccino contro il Covid-19"(COVAX).

Il COVAX è un progetto proposto e organizzato congiuntamente dalla GAVI, dall'Organizzazione mondiale della sanità e dalla Coalizione per le innovazioni sulla preparazione all'epidemia (CEPI) che mira ad accelerare lo sviluppo e la produzione del vaccino contro il Covid-19 e garantire un accesso equo al vaccino a tutti i paesi del mondo.

Il 9, l'OMS ha tenuto una conferenza stampa regolare sull’epidemia durante la quale, il Direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha detto che questa settimana Cina e Corea del Sud hanno aderito al COVAX. Finora 171 paesi ed economie in tutto il mondo hanno partecipato al programma.

L’adesione ufficiale della Cina al COVAX ha destato l'attenzione dei media del mondo.

Il "Guardian" britannico ha riferito che il COVAX garantirà l’accesso al vaccino a "alcuni di tutti i paesi invece di tutti di alcuni paesi". La partecipazione della Cina al piano infonde più fiducia nella comunità internazionale per sconfiggere l'epidemia, e rappresenta un miglioramento dell'immagine della Cina. La Cina è ufficialmente diventata la più grande economia tra i paesi che si oppongono al "nazionalismo del vaccino".

Il “Washington Post” ha riferito che diversi vaccini in Cina sono entrati nella fase di sperimentazione finale, e la Cina ha aderito in questo momento al "piano di attuazione", il che ha rilevato la sua determinazione di lavorare insieme a tutto il mondo nella lotta contro l’epidemia”.

Il sito web di Bloomberg News ha riferito che nei giorni scorsi la Cina ha inviato segnali positivi sulla sua partecipazione al COVAX guidato dall'OMS. La partecipazione della Cina ha colmato il vuoto nella leadership sanitaria globale lasciato dal governo degli Stati Uniti.

Il sito web di Al Jazeera ha affermato che la Cina ha aderito al COVAX guidato dall'Organizzazione mondiale della sanità per garantire l’accesso a vaccini salvavita ai paesi relativamente poveri. Finora, la Cina è la più grande economia che sostiene questa iniziativa. La mossa della Cina costituisce un passo importante per mantenere la sua promessa di trasformare il vaccino contro il Covid-19 in un prodotto globale.