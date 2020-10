Ex funzionario sanitario degli Usa: politicizzazione del coronavirus del governo ha causato migliaia di morti evitabili

Share this with Close

L’8 ottobre, fuso orario locale, l'ex funzionario dell’Usa National Institutes of Health, Rick Bright, ha pubblicato un articolo firmato sul Washington Post, accusando il governo federale degli Stati Uniti di aver politicizzato l'epidemia e, così facendo, di aver causato la morte da Covid-19 di migliaia di americani.

Rick Bright era il direttore del Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), è stato trasferito a un incarico non importante presso il National Institutes of Health a causa di denunce di abuso di potere e cattiva gestione da parte del Department of Health and Human Services (HHS). Insoddisfatto per il fatto che il governo degli Stati Uniti desse a prorità alla politica rispetto alla scienza, ha dato le proprie dimissioni il 6 ottobre.

L’8 ottobre Rick Bright ha pubblicato un articolo firmato sul Washington Post, affermando che ciò che manca di più al governo degli Stati Uniti nella risposta all’epidemia di coronavirus è la verità. La guida alla salute pubblica proposta dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) per il controllo e la prevenzione delle malattie è stata ripetutamente respinta dai funzionari del governo di Trump. Gli Stati Uniti stanno entrando ciecamente nell'inverno più buio della storia moderna.