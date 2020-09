FAO invita a ridurre la perdita e lo spreco di cibo

Share this with Close

Il 29 settembre Qu Dongyu, direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, ha affermato che la perdita e lo spreco di cibo sono "un’enorme sfida per il nostro tempo", ma anche che la gestione innovativa post-raccolta, la digitalizzazione del sistema agricolo e alimentare, e la ripianificazione dei canali del mercato alimentare offrono un enorme potenziale per affrontare questa sfida.

Nel suo discorso, il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres ha affermato che la perdita e lo spreco di cibo sono "moralmente intollerabili". Guterres ha invitato il mondo intero a lavorare insieme per rispondere a questo problema per portare ulteriore beneficio all'umanità e al nostro pianeta.