Ue：manca poco all’attuazione dell’Accordo per la Brexit

Il 28 settembre il Comitato congiunto per la “Brexit” ha tenuto a Bruxelles una terza riunione per condurre una nuova valutazione riguardo all’attuazione dell’Accordo per la Brexit. Durante la conferenza stampa tenuta al termine della riunione, il vice presidente della Commissione dell’Ue Sefcovic ha affermato che manca poco all’attuazione completa, tempestiva ed efficace dell’accordo per la Brexit.

Attualmente l’ostacolo più grande è ancora rappresentato dal problema dell’Irlanda del Nord.