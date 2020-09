FMI: sorprendente la continua ripresa economica cinese dopo l’epidemia

Share this with Close

Secondo iI comunicato ufficiale rilasciato il 24 settembre, il primo vicedirettore generale del Fondo Monetario Internazionale Gerffrey Okamoto ha osservato che nell’attuale crisi globale, ci affidiamo più che mai le relazioni tra Cina e FMI.

Okamoto ha ringraziato la Cina per aver sostenuto il fondo “Catastrophe Containment and Relief Trust (CCRT)”. Parlando dell’impatto dell’epidemia sull’economia globale e delle misure di risposta dei vari Paesi, Okamoto ha affermato che la velocità della ripresa economica cinese è sorprendente in quanto nel primo trimestre la crescita del PIL effettivo era ancora -6,8%, ma nel secondo trimestre ha realizzato una crescita del 3,2%. Nonostante le sfide alle prospettive della ripresa, l’esempio cinese dimostra che se verranno attuate politiche giuste, ci sarà luce alla fine del tunnel.