Russia: primi volontari che hanno ricevuto il nuovo candidato vaccino cinese anti-Covid non hanno avuto reazioni avverse

Giorni fa, l’azienda farmaceutica russa Petrovax ha pubblicato un comunicato, affermando che il nuovo candidato vaccino anti-Covid, l’Ad5-nCov, sviluppato congiuntamente dalla società cinese Cansino Biologics, dal Beijing Institute of Biotechnology e dall’Accademia cinese delle scienze mediche militari, è stato diffuso anche in Russia per la terza fase della sperimentazione clinica. Fino a oggi, il primo gruppo di volontari russi non ha riscontrato reazioni avverse dopo la vaccinazione.

La compagnia farmaceutica russa Petrovax ha ottenuto la licenza necessaria per condurre ricerche durante la sperimentazione clinica del vaccino a metà agosto. Dopo essere stati vaccinati, i volontari reclutati sono stati tenuti sotto osservazione in ospedale per 28 giorni e finora non hanno avuto reazioni avverse.