Ministro della Salute italiano: tampone o sierologico per chi viene dalle aree più colpite dal Covid-19 in Francia

Il 21 settembre, ora locale, il ministro della Salute italiano Roberto Speranza ha annunciato sui suoi canali social di aver firmato un nuovo decreto che richiede alle persone di ritorno da Parigi o da altre aree ad alto rischio in Francia di sottoporsi a un test dell'acido nucleico o a un test sierologico. Il ministro Speranza ha spiegato che il numero di contagiati in Europa non deve essere sottovalutato. Nonostante la situazione attuale in Italia sia migliore di quella in altri Paesi, è comunque necessario mantenere un alto grado di cautela per evitare di rendere vani i sacrifici fatti.