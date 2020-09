Usa, nuove sanzioni contro l’Iran

Share this with Close

Lunedì 21 settembre, il governo americano ha dichiarato che attuerà un nuovo turno di sanzioni contro le entità e gli individui coinvolti in progetti per il nucleare, missili e armi convenzionali dell’Iran. Lo stesso giorno, il presidente americano Donald Trump ha emanato un decreto annunciando sanzioni e misure di controllo contro 27 entità e individui che sostengono progetti per il nucleare, missili e armi convenzionali dell’Iran.

Nel corso di un evento tenuto da think tank lo stesso giorno, il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Zarif ha affermato che le sanzioni degli Usa “non rappresentano niente di nuovo”, gli Usa hanno già esercitato tutta la pressione possibile sull’Iran, ma quest’ultimo non si è piegato.