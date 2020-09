Al via la 45esima sessione dell’UNHRC, il rappresentante cinese chiede il rafforzamento della solidarietà internazionale

Share this with Close

Il 15 settembre la 45esima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC) ha tenuto un dibattito generale sul rapporto dell’Alto Commissario per i diritti umani. L’ambasciatore Chen Xu, rappresentante cinese presso l'Ufficio a Ginevra dell'Onu e di altre organizzazioni internazionali in Svizzera, ha pronunciato un discorso in rappresentanza dei Paesi che hanno opinioni simili, chiedendo all'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite di continuare sulla linea del dialogo e della cooperazione con i vari Paesi.

Chen Xu ha ricordato che quest’anno ricorre il 75esimo anniversario della fondazione delle Nazioni Unite e che la comunità internazionale è chiamata ad insistere sulla linea del multilateralismo rafforzando la solidarietà per affrontare congiuntamente le sfide globali. L’ambasciatore cinese ha espresso sostegno all’Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani affinché continui a portare avanti il dialogo e la cooperazione con i vari Paesi, a prestare grande attenzione alle informazioni autorevoli fornite dai loro governi e a lavorare in modo oggettivo, imparziale e non selettivo in accordo al proprio mandato. L’Ambasciatore Chen Xu ha infine espresso contrarietà nei confronti della politicizzazione e dei doppi standard sulle questioni dei diritti umani.