Presidente della Camera di commercio cinese in Europa: incontro tra i leader di Cina, Germania e UE manda un forte segnale a sostegno del multilateralismo

La sera del 14 settembre, a Beijing, il capo di Stato cinese Xi Jinping ha avuto un incontro in videoconferenza con Angela Merkel, Charles Michel e Ursula von der Leyen, rispettivamente la cancelliera della Germania (Paese presidente di turno dell’UE), il presidente del Consiglio europeo e la presidente della Commissione Europea. La Camera di commercio cinese nell’UE, con sede a Bruxelles, ha prestato grande attenzione all’incontro, affermando che i vari leader hanno mandato un netto segnale in favore del multilateralismo e del libero scambio, il che ha trasmesso ancora più fiducia alle aziende cinesi presenti in Europa.

Interpellato dal China Media Group a Bruxelles, il presidente della Camera di commercio cinese nell’UE, Zhou Lihong, ha sottolineato che l’incontro ha una valenza storica e porta con sé un significato profondo e duraturo. Il presidente cinese e i leader europei hanno avuto uno scambio di vedute approfondito e sincero, raggiungendo diverse intese lungimiranti e iniettando così più fiducia e carburante in un mondo fragile e in bilico.

Sempre secondo quanto dichiarato da Zhou Lihong, i leader di Cina, Germania e UE hanno riaffermato la necessità di “salvaguardare fermamente il multilateralismo e affrontare insieme le sfide globali”, cosa di grande importanza per lo sviluppo delle relazioni commerciali sino-europee.